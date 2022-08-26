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Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
Afyonkarahisar'dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında, Afyonkarahisar'daki etkinlikler kapsamında sergi ve hava gösterileri düzenlendi. Etkinlik,Türk Yıldızları'nın özel gösterisiyle sona erdi.
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:59
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:25
Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Hava Meydan Komutanlığı'nda hava gösterileri ve sergi düzenledi. Etkinlik, Türk Yıldızları'nın özel gösterisiyle sona erdi.
Afyonkarahisar'dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında, Afyonkarahisar'daki etkinlikler kapsamında; Hava Meydan Komutanlığı'nda birçok savaş ve mühimmat uçağı, askeri helikopterler, füze ve roket çeşitleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde kullanılan malzemelerin yer aldığı sergi düzenlendi.
Sergide, hem bugünkü yeni teknoloji ürünler hem de Büyük Taarruz dahil eski dönemlerde kullanılan silahlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusuna ait tarihi fotoğraflar yer aldı.
Afyonkarahisar ve Türkiye'nin dört bir yanından Kocatepe'ye yürüyüş için gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin son gününde Türk Yıldızları da özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, programın finalinde Zafer Haftası 100'üncü yıl özel gösteri uçuşunu yaptı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri ve protokol üyeleri de Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.