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Haberler Galeri Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından acıları hafifletmek için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2020 Pazar 13:39
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

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Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birçok parti lideri, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına adeta canla başla çalışıyor.

Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Günlük 60 bin kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılay, 17 farklı noktada depremzedelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor.

Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Bayraklı ilçesindeki alanda konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve arama-kurtarma ekiplerine, sıcak çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor.

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