Türkiye İzmir için tek yürek! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birçok parti lideri, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların sorunlarını dinledi.