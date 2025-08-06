Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
Türkiye gün geçtikçe savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak yeni ihracat rekorlarına imza atıyor. Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı olan KAAN ise dünya genelinde ilgi çekmeye devam ediyor. ABD medyası, KAAN jetinin F-35'e rakip olacağını ve birçok ülke için iyi bir alternatif olduğunu açık açık yazdı. Newsweek dergisi, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttığını ve Ankara'nın ABD, Rusya ve Çin'in hakimiyetindeki bir alanda güç kazandığını bildirdi.
SABAH
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Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
ABD merkezli Newsweek dergisi, "Bir NATO müttefikinin savaş uçağı ABD'nin F-35 satışlarına rakip oluyor" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisinin yerli üretim savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Haberde, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olacağı özellikle vurgulandı.
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
"F-35 JETLERİYLE REKABET EDEBİLECEK"
ABD'li dergi, Türkiye'nin KAAN savaş uçağını daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandırdığını ve yakın gelecekte ABD yapımı F-35 jetleriyle rekabet edebileceğini belirtti.
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
KAAN'A DÜNYA GENELİNDE İLGİ ARTIYOR
Newsweek, haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin KAAN savaş uçağı, gelişmekte olan ülkelerden ilgi görüyor. Türkiye, temmuz ayı sonunda dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı."
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
KAAN savaş uçağının komşu ülkeler için iyi bir alternatif olarak görüldüğü de haberde yer aldı. Newsweek, "KAAN'ın 2024'te ilk test uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana, uçağa yönelik ilgi giderek artıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
Newsweek ayrıca, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü koruma çabası doğrultusunda Orta Doğu'ya gelişmiş silah sistemleri transfer etme konusunda isteksiz davrandığını, bu nedenle Körfez ülkelerinin de KAAN'a ilgi göstermeye başladığını aktardı.
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
Haberde, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava aracının başarısının ardından, Türkiye'nin savunma sanayisine dünya genelinde büyük bir ilgi doğduğu ifade edildi.
SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI
Haberde, KAAN savaş uçağının Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme de değinildi. ABD'li dergi, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği ilk beşinci nesil savaş uçağının, ülkenin savunma teknolojisinde kendi kendine yeterliliğe doğru attığı büyük bir adım olduğuna dikkat çekti.
Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!
"TÜRKİYE GENİŞ BİR ALANDA GÜÇ KAZANIYOR"
Newsweek şu değerlendirmede bulundu:
"Daha önce Batı'nın askeri teknolojileriyle donanmış olan Türkiye, uzun süredir ABD, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Çin'in hakimiyetindeki bir alanda güç kazanıyor."