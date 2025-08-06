Türkiye, savunma sanayisinde rakiplerini korkutuyor! ABD basını yazdı: KAAN savaş uçağı F-35 Jetleriyle rekabet edecek!

Türkiye gün geçtikçe savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak yeni ihracat rekorlarına imza atıyor. Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı olan KAAN ise dünya genelinde ilgi çekmeye devam ediyor. ABD medyası, KAAN jetinin F-35'e rakip olacağını ve birçok ülke için iyi bir alternatif olduğunu açık açık yazdı. Newsweek dergisi, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttığını ve Ankara'nın ABD, Rusya ve Çin'in hakimiyetindeki bir alanda güç kazandığını bildirdi.

SABAH Giriş Tarihi : 06 Ağustos 2025 12:14 Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





