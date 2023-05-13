Türkiye’de 56. İzmir’de 2. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarıyla operasyona 10 özel harekat ve 2 jandarma komando ekibinin de aralarında bulunduğu 2 bin 280 personel, 35 narkotik köpeği ve 1 helikopter ekibi katıldı.