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Haberler Galeri Türkiye'nin ev sahipliğinde 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı" başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da brifing verildi.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 16:38
Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Brifingde Yarbay Cüneyt Talayman, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatının 1-12 Kasım'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edileceğini belirten Talayman, tatbikatın maksadının çok uluslu, müşterek bir kuvvet ile kamu, sivil kuruluşların katılımıyla insani yardım, doğal afetlere müdahale usullerini jenerik bir senaryoya istinaden denemek olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Talayman, tatbikata, 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katıldığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında, 2023 ve 2028 yıllarında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) içinde Deniz Unsur Komutanlığı gibi önemli ve saygın bir görevi alması planlanan Türk Deniz Görev Kuvvetinin hazırlık durumunun da gözlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Talayman, şunları söyledi:

Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

"Tatbikata, millî unsurlar olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından deniz harekatına taktik hava desteği F-16 uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından; arama kurtarma timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterleri katılacak."

Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Tatbikata ayrıca Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna'dan11 gözlemcinin katıldığını anlatan Talayman, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

"Azerbaycan'dan 1 Boarding (Gemiye Çıkma) Timi, Pakistan'dan 1 fırkateyn ve 1 Sualtı Taarruz Timi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) 3 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (SNMCMG-2) 1 karakol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi, NATO Müttefik Deniz Komutanlığından (MARCOM) 1 temsilci katılım sağlayacak."

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