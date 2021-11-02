Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

Talayman, tatbikata, 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katıldığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında, 2023 ve 2028 yıllarında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) içinde Deniz Unsur Komutanlığı gibi önemli ve saygın bir görevi alması planlanan Türk Deniz Görev Kuvvetinin hazırlık durumunun da gözlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Talayman, şunları söyledi: