Türkiye’nin ev sahipliğinde ’Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’! 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katılıyor

"Tatbikata, millî unsurlar olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından deniz harekatına taktik hava desteği F-16 uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından; arama kurtarma timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterleri katılacak."