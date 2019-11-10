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Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı. Tatbikata, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 16:04
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı.

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Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı

Brifingde Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı

Tatbikatın Deniz Harp Merkezi Komutanlığında oluşturulan 170 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edileceğini vurgulayan Bağcıoğlu, planlama sürecinde ise 96 kişilik karargah personelinin görev yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı

Bu kapsamda 12 planlama koordinasyon toplantısı icra edildiğini belirten Bağcıoğlu, tatbikatın "serbest oyun" safhasını yönlendirmek üzere 200'den fazla ara durum hazırlandığını bildirdi.

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