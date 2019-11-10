Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi.