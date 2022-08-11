  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor

İzmir Hayvanat Bahçesi'nin 2008'de kapatılmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan filler "Begümcan" ve "Winner" ile yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege", parkın en çok ilgi gösterilen hayvanları arasında yer alıyor. Filler, yaz döneminde zamanlarının çoğunu kum ve su havuzunda geçiriyor.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
Türkiye’nin ilk fil ailesi İzmir’de! Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor

"Begümcan", "Winner" ve yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege"den oluşan "Türkiye'nin ilk fil ailesi", İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkiye’nin ilk fil ailesi İzmir’de! Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Fiillerin kaçak avcılık tehdidi altında kalmalarına, yaşam alanlarının yok edilmesine, esaret altında tutulmalarına dikkati çekmek amacıyla 2012'den beri 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye’nin ilk fil ailesi İzmir’de! Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Doğal yaşam alanı Sahra Altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya olan fillerle İzmir, 1954 yılında Pakistan'dan 6 yaşındaki Pak Bahadur'un getirilmesiyle tanıştı.

Türkiye’nin ilk fil ailesi İzmir’de! Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İzmir Hayvanat Bahçesi'nde 200 metrekarelik alanda uzun yıllar yaşamını sürdüren Pak Bahadur, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın simgelerinden biri oldu. Pak Bahadur'un daha geniş ve doğasına uygun bir alana taşınması için İzmir'de imza kampanyaları düzenlendi.

Türkiye’nin ilk fil ailesi İzmir’de! Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Pak Bahadur'a arkadaşlık etmesi için Begümcan, 1998 yılında Hindistan Cumhurbaşkanı'nın bir hediyesi olarak İzmir'e getirildi.

  • SON DAKİKA