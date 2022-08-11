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Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor
İzmir Hayvanat Bahçesi'nin 2008'de kapatılmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan filler "Begümcan" ve "Winner" ile yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege", parkın en çok ilgi gösterilen hayvanları arasında yer alıyor. Filler, yaz döneminde zamanlarının çoğunu kum ve su havuzunda geçiriyor.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
"Begümcan", "Winner" ve yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege"den oluşan "Türkiye'nin ilk fil ailesi", İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.
Fiillerin kaçak avcılık tehdidi altında kalmalarına, yaşam alanlarının yok edilmesine, esaret altında tutulmalarına dikkati çekmek amacıyla 2012'den beri 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.
Doğal yaşam alanı Sahra Altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya olan fillerle İzmir, 1954 yılında Pakistan'dan 6 yaşındaki Pak Bahadur'un getirilmesiyle tanıştı.
Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İzmir Hayvanat Bahçesi'nde 200 metrekarelik alanda uzun yıllar yaşamını sürdüren Pak Bahadur, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın simgelerinden biri oldu. Pak Bahadur'un daha geniş ve doğasına uygun bir alana taşınması için İzmir'de imza kampanyaları düzenlendi.
Pak Bahadur'a arkadaşlık etmesi için Begümcan, 1998 yılında Hindistan Cumhurbaşkanı'nın bir hediyesi olarak İzmir'e getirildi.