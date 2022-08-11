Haberler Galeri Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin ilk fil ailesi İzmir'de! Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor

İzmir Hayvanat Bahçesi'nin 2008'de kapatılmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan filler "Begümcan" ve "Winner" ile yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege", parkın en çok ilgi gösterilen hayvanları arasında yer alıyor. Filler, yaz döneminde zamanlarının çoğunu kum ve su havuzunda geçiriyor.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





