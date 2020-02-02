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Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme
Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.
Giriş Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 11:29Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 11:32
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Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor.