Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.