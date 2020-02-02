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Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 11:29 Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 11:32
Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor.

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Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ve geçen yıl denize indirilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'da yeni bir aşamaya geçildi.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

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