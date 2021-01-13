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Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi.
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:58Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
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