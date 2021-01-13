  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER - KENAN İMİRZALIOĞLU - ATV

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT - KURULUŞ OSMAN - ATV

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA - MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL - A HABER.

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Başkan Erdoğan ödülleri takdim etti

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI
HERCAİ - ATV

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM personel alımı başvuru şartları nedir? Nasıl başvuru yapılır?
BİM personel alımı başvuru şartları nedir? Nasıl başvuru yapılır?