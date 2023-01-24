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Haberler Galeri Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

İslam dünyası açısından büyük önem taşıya üç aylar başladı. Recep, Şaban, Ramazan aylarını bol dua ve ibadetle geçirmek isteyenler üç aylarda okunacak dualar, yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki üç aylarda hangi dualar okunmalı, hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:23
Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

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Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-'Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced'

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girdiğinde: "Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Üç aylarda hangi dualar okunmalı? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi...

Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve sellem- isnat edilen, "Recep Allah'ın ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." rivayetinin ise aslı bulunamamıştır. (Süyûtî, s. 114)

Üç Aylar'da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi "Üç Aylar Orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar'ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

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