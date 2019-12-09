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"Umuda yolculuk"ta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Yeni bir hayata kavuşmak için yasa dışı yollarla denizden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı deniz araçları, Muğla'da trafik otoparkında tutuluyor.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 16:30
Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Yeni bir hayata kavuşmak için tüm risklere rağmen yasa dışı yollarla denizden Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı ve yakalanmalarının ardından el konulan deniz araçları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkında muhafaza ediliyor.

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Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce kara taşıtlarının kullanması için açılan trafik otoparkı, yasa dışı geçişlerde kullanılan deniz araçlarına da ev sahipliği yapan yer haline geldi. Otoparkta, binlerce motosiklet, otomobil ve diğer büyük araçların yanı sıra 350 deniz aracı da bulunuyor.

Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Otopark, aralarında jet-ski, lastik bot, lüks motor yatlar ve teknelerin de olduğu deniz araçlarıyla anılır hale geldi.

Otoparkta bulunan teknelerde ve düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüslerdeki can yelekleri ile ayakkabılar dikkati çekiyor.

Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

"TEKNE OTOPARKI HALİNE GELDİK"

Otoparkın kurucularından İlhami Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoparkı trafikte yakalanan, kaza yapan ya da icra dairesinin yakaladığı ve suça karışan araçlarının yedieminliğini yapma amacıyla kurduklarını söyledi.

Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Otoparkta son yıllarda tekne yoğunluğunun oluştuğunu ifade eden Karadağ, "Özellikle göçmen kaçakçılığının yoğunlaşmasıyla, trafik otoparkı olmaktan çıkıp, tekne otoparkı haline geldik. Alanda araçlar kadar tekne olmaya başladı hatta motosikletleri hariç tutarsak araçtan daha fazla tekne var." dedi.

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