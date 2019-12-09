Umuda yolculukta kullanılan tekneler Bodrum'da otoparkı doldurdu

Yeni bir hayata kavuşmak için tüm risklere rağmen yasa dışı yollarla denizden Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı ve yakalanmalarının ardından el konulan deniz araçları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkında muhafaza ediliyor.