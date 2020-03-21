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Uzmanlar uyarıyor: Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar "Hafta sonu yurt genelinde güneşin yüzünü göstermesi sizi aldatmasın" diyerek, kendiniz ve sevdikleriniz için 14 gün kuralına uyun çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:18Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:18
Türkiye'de korona virüsten etkilenen vaka sayısının gün geçtikçe artmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece sesli mesaj yayınlayarak zorunlu haller dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti.
Uyarıları olumlu karşılayan vatandaşların başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde evlerinden çıkmayarak sokak ve caddeleri boş bırakması gözlerden kaçmazken, kimi vatandaşlar da uyarıları aldırış etmedi.
Bir haftadır evde kalarak kalabalık ortamlardan uzak duran vatandaşların hafta sonu güzel havaya aldanmamasını söyleyen uzmanlar, park bahçe gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti.