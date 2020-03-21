Uzmanlar uyarıyor: Güzel havaya aldanmayın, 14 gün kuralını bozmayın

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar "Hafta sonu yurt genelinde güneşin yüzünü göstermesi sizi aldatmasın" diyerek, kendiniz ve sevdikleriniz için 14 gün kuralına uyun çağrısında bulundu.