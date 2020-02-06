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Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 11:11
Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

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Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç'in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan'ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesinde defnedilecek.

AA

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