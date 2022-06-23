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Haberler Galeri Yangının duman ve külleri Marmaris'e ulaştı

Yangının duman ve külleri Marmaris'e ulaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı. Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti. İlçe merkezine gelen yolun kapanması sebebiyle ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 21:32
Yangının duman ve külleri Marmaris’e ulaştı

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

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Yangının duman ve külleri Marmaris’e ulaştı

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti. Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

Yangının duman ve külleri Marmaris’e ulaştı

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

Yangının duman ve külleri Marmaris’e ulaştı
Yangının duman ve külleri Marmaris’e ulaştı
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