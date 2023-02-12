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Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi
Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeden gelen görüntüler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Antakya Demirköprü karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluşurken, dev çukurlar havadan drone ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:07Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:12
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Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üst olarak meydana gelen depremler sonrasında Antakya Demirköprü karayolunda büyük hasara yol açtı.
Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi
Reyhanlı-Demirköprü dönüş yönü ulaşıma kapandı. Yol büyük hasar alırken, hasarın boyutu havadan görüntülendi.
Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi
Yardım malzemesi getirmek için Hataya gelen vatandaş ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi
Yolun o halini görüp video çekmek için inen Batuhan Yıldırım, "Biz yardım etmek amacı ile buraya gelmiştik. Kırıkhan'a gidiyoruz, burayı sosyal medyada görmüştük, şimdi denk gelince baktık. Gerçekten çok kötü olmuş." ifadelerini kullandı.
Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi