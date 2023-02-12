Yarılan yol havadan görüntülendi! Depremin boyutunu gözler önüne serdi

Yolun o halini görüp video çekmek için inen Batuhan Yıldırım, "Biz yardım etmek amacı ile buraya gelmiştik. Kırıkhan'a gidiyoruz, burayı sosyal medyada görmüştük, şimdi denk gelince baktık. Gerçekten çok kötü olmuş." ifadelerini kullandı.