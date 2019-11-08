  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Dünyada bazı arkeolojik keşifler var ki, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu buluntuların gizemi akıllarda daima soru işareti bırakacak gibi görünüyor. Geçmişten günümüze sırrı çözülemeyen o 20 arkeolojik keşfi sizler için derledik. Gizemli yapılar, ne için olduğu anlaşılamayan binalar, heykeller...

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 10:54
Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Antikythera Düzeneği, büyük bir muamma olarak kalan en önemli arkeolojik buluntulardan biri.

Batan bir antik Yunan kargo gemisinin kalıntılarından çıkarılan bu düzeneğin astronomik amaçlarla kullanıldığı düşünülüyor.

Arkeologlar, bu aletin nasıl kullanıldığı hakkında hala çalışmalarına devam etse de bu düzeneğin oldukça karmaşık bir astronomik takvim olabileceği iddia ediliyor.

2 bin yaşında olduğu bilinen bir gemiden çıkarılması ise bu düzeneği o döneme ait bulunan en ilginç antik kalıntı kılıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Ahit Sandığı, içinde "Hz. Musa'ya Allah tarafından verilen 10 emir"in bulunduğu, altın kaplı bir sandık.

Antik dönemlerde, bu sandığın Kudüs'te bulunan Birinci Tapınak'ta saklandığı biliniyor; ancak tapınağın M.Ö. 587 yılında Babil ordusunca yıkılıp yağmalanması sonrasında bu sandığa neler olduğu hakkında kimse tam olarak bir şey söyleyemiyor.

Tevrat'ta bahsedilen bu olay ve kutsal kalıntının izine henüz kimse rastlamış değil. Bazı antik kaynaklar, şehrin yağmalanmasından sonra bu sandığın Babil'e götürüldüğünü, bazıları ise sandığın Kudüs'te bir yere gömüldüğünü söylüyor.

Yeni tercüme edilen eski bir İbranice metin ise bu sandığın Mesih'in geleceği güne kadar ortaya çıkarılamayacağı yönünde bilgiler veriyor.

Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

1994 yılında Göbekli Tepe'de yapılan müthiş keşif, medeniyetin evrimi hakkında o zaman kadar bildiklerimizi zorlayarak yeni sorular sorulması gerektiğini ortaya koydu.

Üzerinde hayvan figürlerinin oyulduğu taş sütunlarıyla Göbeklitepe, yapılma tarihinin M.Ö. 10'uncu milenyuma dayanması sebebiyle dünyanın en eski ibadethanesi olarak kabul görüyor.

Eldeki bulgular, Göbekli Tepe'nin yarı-göçebe avcılar tarafından inşa edildiğini ve bu topluluğun tarımla henüz tanışmadığını gösteriyor. Göbekli Tepe'nin keşfi sonrası arkeologlar, önce yerleşik hayata geçilip sonra tapınakların inşa edilmeye başlandığını ya da bunun tersinin geçerli olup olmadığını tartışmaya başladılar.

Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Peru'da bulunan bu çizgiler yerden bakıldığında pek de etkileyici bir görüntü sergilemese de onlara yukarıdan bakıldığında durum bir hayli değişiyor.

Arkeologlar, bu görkemli çizgilerin, geometrik şekillerden tutun da hayvan, bitki ve hayali figürlere kadar çeşitli şeyleri betimleme amacıyla çizildiğini ve bunların yaklaşık olarak 2 bin yıl önce yapıldığını düşünüyor.

Ancak ne amaçla yapıldıkları hala birçok tartışmaya sebep olan gizemli bir konu olsa da birçok arkeolog, bu çizgilerin Nazca tanrılarının aralarındaki bir çeşit iletişim metoduna işaret ettiğine veya doğa ayinlerinin bir parçası olarak çizildiğine inanıyor.

Sinekkuşu, kertenkele, balina gibi hayvanlardan yola çıkarak desenlerin dinî sembolizm kaynaklı olduğunu düşünenlerin yanında bazı uzmanlar, geometrik çizgilerin akarsuların akış yönlerini ya da sulama şemalarını gösterdiğini varsayıyor.

Yıllardır gizemi çözülemiyor! Keşfedileli çok oldu ama...

Mısır'ın büyük piramitleri hakkında arkeologların bilgisi önemli ölçüde olsa da hala gün yüzüne çıkarılmadığı düşünülen özellikleri bu yapıları gizemli ve etkileyici kılıyor.

Yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilen bu üçlü piramit antik Mısırlıların Firavunlarına hürmetlerini gösterme biçimi olarak değerlendiriliyor.

Arkeologlar, günümüzde hala neden ve nasıl yapıldığı tartışılan piramitlerin içinde yeni tüneller keşfetmeye devam ettiklerini de vurguluyor.

Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edildi. Bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe ise yüzlerce kilometre uzaklıkta. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunuyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
BİZE ULAŞIN