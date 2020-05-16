Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne gönderilen talepte, Özdil'in, kaçak olarak yaptığı bodrum katının İmar Barışı kapsamında kaldığına işaret edildi. Ancak teras, depo, müştemilat ve jenaratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı belirlendiğinden bu alanlar için ivedi olarak yıkım işleminin gerçekleştirilmesi istendi.