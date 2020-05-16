Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne gönderilen talepte, Özdil'in, kaçak olarak yaptığı bodrum katının İmar Barışı kapsamında kaldığına işaret edildi. Ancak teras, depo, müştemilat ve jenaratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı belirlendiğinden bu alanlar için ivedi olarak yıkım işleminin gerçekleştirilmesi istendi.
* Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma hukuk ve imar yasaları ihlal edilerek 310 metrekare villaya dönüştürüldü.
* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta mahallinde inceleme yaptı. Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı terasının birleştirilerek büyütüldüğünü rapor etti.
* Yapı Kayıt Belgesi'nde "45.5 metrekare balkon ilavesi" olarak beyan edilen zemin kattaki teras, mahallinde 71.41 metrekare olarak ölçüldü.