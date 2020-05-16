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Haberler Galeri Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Çevre Müdürlüğü, yıkımın durdurulması yönünde karar veren mahkemeye başvurdu. Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili usulsüzlükler tek tek sıralandı, müştemilatın ivedi yıkımı istendi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:56
Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, mahkemeye başvurarak Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e ait Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinin 'ivedi' yıkımını talep etti.

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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne gönderilen talepte, Özdil'in, kaçak olarak yaptığı bodrum katının İmar Barışı kapsamında kaldığına işaret edildi. Ancak teras, depo, müştemilat ve jenaratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı belirlendiğinden bu alanlar için ivedi olarak yıkım işleminin gerçekleştirilmesi istendi.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

* Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma hukuk ve imar yasaları ihlal edilerek 310 metrekare villaya dönüştürüldü.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta mahallinde inceleme yaptı. Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı terasının birleştirilerek büyütüldüğünü rapor etti.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki kanunsuzluklar tek tek anlatıldı

* Yapı Kayıt Belgesi'nde "45.5 metrekare balkon ilavesi" olarak beyan edilen zemin kattaki teras, mahallinde 71.41 metrekare olarak ölçüldü.

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