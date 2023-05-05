YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesinde akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Seçmenler, "Nerede oy kullanacağım?, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?, Hangi sandıkta oy kullanacağım? Oy kullanırken hangi belgeler gerekli? Oy kullanacağım yeri e-devletten öğrenebilir miyim? Hangi okulda oy kullanacağım? " gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte YSK e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023…