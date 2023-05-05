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Haberler Galeri YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesinde akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Seçmenler, "Nerede oy kullanacağım?, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?, Hangi sandıkta oy kullanacağım? Oy kullanırken hangi belgeler gerekli? Oy kullanacağım yeri e-devletten öğrenebilir miyim? Hangi okulda oy kullanacağım? " gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte YSK e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023…

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 12:47
YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

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YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

Seçmen listeleri de düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için bugün askıya çıktı, 2 Nisan Pazar günü de saat 17.00'de askıdan indirilecek. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabilecekler.

YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

SEÇMEN BİLGİ KÂĞIDI NE ZAMAN GÖNDERİLMEKTEDİR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? |TIKLA ÖĞREN

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

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