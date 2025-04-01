2025 yılında aramızdan ayrılan ünlüler: Türk sanat dünyasında büyük kayıplar

2025 yılı, Türk sanat dünyası için büyük kayıplarla başladı. Müziğin ve sinemanın önemli isimleri, ardında unutulmaz eserler bırakarak hayata veda etti. İlk üç ayda kaybettiğimiz ünlüler, hem sanat dünyasında hem de sevenlerinin kalbinde derin izler bıraktı. İşte 2025 yılında aramızdan ayrılan isimler...

GÖZDE AYVAZ Giriş Tarihi : 01 Nisan 2025 11:44 Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





