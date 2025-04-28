25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı

25 kilo verdiği söylenen Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.
Şoray'ın Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi. Vücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Ünlü oyuncunun hastalıktan kurtulduğu da öğrenilen bilgiler arasında.
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı kortikosteroid ve özellikle kortizol düzeylerinin neden olduğu, vücudun çok fazla kortizol hormonu üretmesi sonucu meydana gelen bir durumdur.
Karın bölgesinde kilo artışı ile birlikte halk arasında "ay dede yüzü" olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma fiziksel belirtileridir.