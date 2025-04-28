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25 kilo veren Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Türkan Şoray'ın 25 kilo verdiği öğrenilmişti. Son dönemlerde 'Turkish Delight' akımıyla yeniden gündemde olan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

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25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim' gibi unutulmaz filmlerde rol alan Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

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25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı

25 kilo verdiği söylenen Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.

Şoray'ın Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi. Vücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Ünlü oyuncunun hastalıktan kurtulduğu da öğrenilen bilgiler arasında.

25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı

CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta aşırı kortikosteroid ve özellikle kortizol düzeylerinin neden olduğu, vücudun çok fazla kortizol hormonu üretmesi sonucu meydana gelen bir durumdur.

25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı

Karın bölgesinde kilo artışı ile birlikte halk arasında "ay dede yüzü" olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma fiziksel belirtileridir.

25 kilo veren Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı