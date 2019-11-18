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49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Sibel Can verdiği bornozlu yatak pozlarıyla yine gündeme oturdu. Ünlü sanatçı Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine damga vuruyor. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle hayranlarının büyük beğenisini kazanan Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var. Usta sanatçının özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. 49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, paylaştığı bornozlu yatak pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:08
49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, paylaştığı bornozlu yatak pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

Beğenilen şarkıları ve muhteşem yorumuyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.

49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

Instagram hesabından bornozlu yatak pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

SAHNEDE SÖYLEDİKLERİ ÇOK ANLAMLIYDI

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, çok konuşulan sözler sarfetmiş ve alkış almıştı.

49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

Ünlü şarkıcının uzun süre gündemden düşmeyen ve bir yerlere mesaj dolu açıklamaları şöyleydi:

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