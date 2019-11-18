49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Sibel Can verdiği bornozlu yatak pozlarıyla yine gündeme oturdu. Ünlü sanatçı Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine damga vuruyor. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle hayranlarının büyük beğenisini kazanan Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var. Usta sanatçının özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. 49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, paylaştığı bornozlu yatak pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.