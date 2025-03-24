5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun'dan kafa karıştıran paylaşım
Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Aylin Coşkun'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Coşkun, iddialara göre 5 yıllık eşinden boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da iddiaları güçlendirdi.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
30 kez tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan çiftin evliliğinin sonlanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.'
ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ
2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.