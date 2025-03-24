5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.'