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5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun'dan kafa karıştıran paylaşım

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Aylin Coşkun'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Coşkun, iddialara göre 5 yıllık eşinden boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da iddiaları güçlendirdi.

HABER MERKEZİ

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5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

30 kez tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan çiftin evliliğinin sonlanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.'

5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım

İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Aylin Coşkun’dan kafa karıştıran paylaşım