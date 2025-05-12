Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek sessizliğini bozdu: Beni bu evliliğe ablam mecbur etti

Ablam beni ortaya döktü, adımı afişe etti herkese. Rezil etmeye çalıştı. Bir taşla kaç tane kuş vurmaya çalıştı! Hem beni sahneden mahrum edecekti, halkın gözünde küçük düşürecekti, hem de benden kurtulacaktı. Mağdur bir kadını oynayacaktı. Ve öyle de oldu. Sokakta bıraktırmasaydı aileme, anneme, babama… Onlara kötüleyip beni sokakta bıraktırdı. Ne eniştem ne de ben birbirimize aşık olduk. Gidecek yerim yoktu, parasızdım. Mecbur kaldım. Eniştem yani sonradan eşim olan kişinin de kendi planları varmış. Ben bunu çok sonra anladım. İlk başta sanki bana yardım etmek istiyormuş gibi davrandı. Sonra birlikte plak yaptık ama emeğimin karşılığını vermedi, hakkımı ödemedi. Ablam bir taraftan, 'evlensin, ortada kalmasın, artık evlensinler, adı çıktı, onu kimse almaz' diye gazete röportajları verdi. Ama başka şeyler var. Bu sır benimle gidecek. Kimse büyük konuşmasın.