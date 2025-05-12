Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek sessizliğini bozdu: Beni bu evliliğe ablam mecbur etti
Ablası Neşe Karaböcek'in eşi ile evlenen Gülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini bozdu. Ablasının çıkardığı kitap sonrası açıklamada bulunan Karaböcek "Bir aşk meselesi falan yok. Olayı böyle yansıtmak işine geldi. Mecbur etmeselerdi beni bu evliliğe. Evet, mecbur edildim. Ve ablam mecbur etti." dedi.
HABER MERKEZİ
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Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in hayat hikayesini anlattığı "İşte Benim Masalım" adlı kitabındaki ihanet suçlamalarına "Neler Oluyor Hayatta" yanıt verdi. Ablasına olan özlemini, barışma arzusunu, pişmanlıklarını ve neden eniştesi ile evlendiğini tüm samimiyetiyle açıkladı.
"Kitabı aldı kızım ama daha okumadım, çünkü henüz vaktim olmadı. Oradan oraya koşturuyorum konserlere, yoruluyorum. Okuyacağım. Benimle ilgili yazılanları önemsiyorum. Doğruyu yazmış mıdır, bilmiyorum. Okumam lazım. Kitapta yazılanlarda yalanlar varsa da herhangi bir tepkim olmaz çünkü ben onun gibi bütün gerçekleri ortaya döküp ailemin rezil olmasını istemem. Yani, bu çok kötü olur eğer ben de bir şeyleri ortaya dökersem. Bu yüzden istemiyorum. Ortada büyük bir oyun var hem de."
"BENİ BU EVLİLİĞE MECBUR ETTİLER"
"Neden eniştenizle evlendiniz?" Sorusunu da şöyle yanıtladı Gülden Karaböcek:
Bu hikâye uzun. Çok derin, çok ince, çok detaylı anlatmam gerekir. Onu da burada yapmak istemiyorum. Yani bir aşk meselesi falan yok. Olayı böyle yansıtmak işine geldi. Mecbur etmeselerdi beni bu evliliğe. Evet, mecbur edildim. Ve ablam mecbur etti.
Ablam beni ortaya döktü, adımı afişe etti herkese. Rezil etmeye çalıştı. Bir taşla kaç tane kuş vurmaya çalıştı! Hem beni sahneden mahrum edecekti, halkın gözünde küçük düşürecekti, hem de benden kurtulacaktı. Mağdur bir kadını oynayacaktı. Ve öyle de oldu. Sokakta bıraktırmasaydı aileme, anneme, babama… Onlara kötüleyip beni sokakta bıraktırdı. Ne eniştem ne de ben birbirimize aşık olduk. Gidecek yerim yoktu, parasızdım. Mecbur kaldım. Eniştem yani sonradan eşim olan kişinin de kendi planları varmış. Ben bunu çok sonra anladım. İlk başta sanki bana yardım etmek istiyormuş gibi davrandı. Sonra birlikte plak yaptık ama emeğimin karşılığını vermedi, hakkımı ödemedi. Ablam bir taraftan, 'evlensin, ortada kalmasın, artık evlensinler, adı çıktı, onu kimse almaz' diye gazete röportajları verdi. Ama başka şeyler var. Bu sır benimle gidecek. Kimse büyük konuşmasın.
"ÇOK ÖZLEDİM ABLAMI"
Ünlü sanatçı "özlediniz mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Özlemez olur muyum? Tabii ki özledim. Onun o yumoş yanaklarını öpmek isterim. O beni mezara kadar affetmiyor ya... Ömrümüzün sonuna geldik zaten. İkimizin de ayağı çukurda. Kimin önce gideceği belli değil. Ama mahşerde, Allah'ın huzurunda her şey ortaya çıkar. Ben mahalle tellalı gibi çıkıp anlatamam. Benim öyle bir tabiatım yok.