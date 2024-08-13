Acun Ilıcalı 4. Kez nikah masasına oturuyor

5 MİLYONLUK YÜZÜK

Altunkaya'nın 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşı da dikkatlerden kaçmamıştı.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamıştı. Ünlü televizyoncunun paylaşımına düştüğü romantik not gündem olmuştu. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi için "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. Futbola olan tutkusuyla bilinen ve hayalinin bir gün kulüp satın almak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.