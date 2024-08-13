Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. kez nikah masasına oturuyor. Muğla'da lüks otelde düğün hazırlıkları başladı, 5 milyon TL'lik tektaş ve sürpriz kutlamaların detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:41Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:58
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Acun Ilıcalı 4. Kez nikah masasına oturuyor
Genç sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olan Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.
DÜĞÜNÜN DETAYLARI Hürriyet'te yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi. Geçen günlerde Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı'nda Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenmişti.
Altunkaya'nın 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşı da dikkatlerden kaçmamıştı.
SÜRPRİZ KUTLAMA
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamıştı. Ünlü televizyoncunun paylaşımına düştüğü romantik not gündem olmuştu. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi için "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. Futbola olan tutkusuyla bilinen ve hayalinin bir gün kulüp satın almak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.