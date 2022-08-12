Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Yılmaz kızının doğum gününü '18 yaş… Dile kolay! Ben seni ne heyecanla bekledim, doğurdum, büyüttüm… Hep bebek, hep anneye muhtaç, hep yanımdaydın. Şimdi çok zeki, çok farklı çok başarılı bir genç kız oldun.