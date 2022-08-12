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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı'nın, Zeynep Yılmaz ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla 18 yaşına girdi. Ünlü televizyoncu, kızı Leyla'nın yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:12
Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Dört çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

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Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Kızının çocukluğuna ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşan Ilıcalı altına, 'Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi o tatlı tombiş yanaklı prensessin...

Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Nice mutlu yaşın olsun, seni çok seviyorum.' notunu yazdı.

Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Zeynep Yılmaz ise kızına özel bir video hazırladı. Geçmişten bugüne ait fotoğrafların yer aldığı video büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı

Yılmaz kızının doğum gününü '18 yaş… Dile kolay! Ben seni ne heyecanla bekledim, doğurdum, büyüttüm… Hep bebek, hep anneye muhtaç, hep yanımdaydın. Şimdi çok zeki, çok farklı çok başarılı bir genç kız oldun.

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