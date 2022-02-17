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Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı
Yeni filmi için çalışmalar yapan Ata Demirer, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü komedyen, sıkı bir diyet uygulayarak toplamda 50 kilo verdi. Ata Demirer'in yeni halini görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:51Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:00
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Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti.