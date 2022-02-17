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Haberler Galeri Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı

Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı

Yeni filmi için çalışmalar yapan Ata Demirer, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü komedyen, sıkı bir diyet uygulayarak toplamda 50 kilo verdi. Ata Demirer'in yeni halini görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:51 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:00
Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti.

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Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler şaştı kaldı.

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