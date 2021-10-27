Adriana Lima yeni sevgilisiyle boy gösterdi

Ünlü model Adriana Lima kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de çift, 'Last Night In Soho' filminin galasında boy gösterdiler.
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:51Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:51
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Ünlü model Adriana Lima, kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisini adeta yanından ayırmayan Lima, önceki gün Lemmers ile birlikte Los Angeles'ta düzenlenen 'Last Night In Soho' filminin galasında boy gösterdi.
Brezilyalı model Adriana Lima ile yapımcı sevgilisi Andre Lemmers, objektifler karşısında mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.
EN ÇEKİCİ İSİMLERDEN BİRİ
40 yaşındaki Adriana Lima, pek çok galada olduğu gibi yine kırmızı halının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.
TÜRK SEVGİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Güzel modelin, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.