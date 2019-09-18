Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Ekranların sevilen dizisi haline gelen Afili Aşk'ta Çağlar Ertuğrul ile başrolleri paylaşan Burcu Özberk, sempatik tavırlarıyla izleyicinin sevgilisi haline geldi. Afili Aşk'ta Ayşe karakteriyle tanıdığımız Burcu Özberk, dizinin takipçileri tarafından en çok merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. 'Afili Aşk Ayşe kim, Burcu Özberk kaç yaşında, Burcu Özberk nereli' sorularına yanıt arayanlar güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce hayrete düştü. İşte Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk ve ünlülerin estetiksiz halleri...