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Haberler > Galeri > Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Ekranların sevilen dizisi haline gelen Afili Aşk'ta Çağlar Ertuğrul ile başrolleri paylaşan Burcu Özberk, sempatik tavırlarıyla izleyicinin sevgilisi haline geldi. Afili Aşk'ta Ayşe karakteriyle tanıdığımız Burcu Özberk, dizinin takipçileri tarafından en çok merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. 'Afili Aşk Ayşe kim, Burcu Özberk kaç yaşında, Burcu Özberk nereli' sorularına yanıt arayanlar güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce hayrete düştü. İşte Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk ve ünlülerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:43 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:44
Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun estetiksiz hali ile hayranlarını şok etti.

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Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Hadise

Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

FATİH ÜREK

Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

FATİH ÜREK

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