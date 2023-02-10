Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. Sosyal medyada paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz ve ailesinin de Hatay'da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Fenomenin ablası sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım isteyerek ve hala umudunun olduğunu söyledi. Bunun üzerine de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve CZN Burak olay yerinden yaptıkları paylaşımlarla açıklama yaptı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini söyledi. Peki Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz yaşıyor mu? İşte Dilan Polat ve CZN Burak'tan gelen son gelişmeler...