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Haberler Galeri Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. Sosyal medyada paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz ve ailesinin de Hatay'da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Fenomenin ablası sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım isteyerek ve hala umudunun olduğunu söyledi. Bunun üzerine de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve CZN Burak olay yerinden yaptıkları paylaşımlarla açıklama yaptı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini söyledi. Peki Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz yaşıyor mu? İşte Dilan Polat ve CZN Burak'tan gelen son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:36
Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Hatay da dahil olmak üzere 10 il, depremden etkilendi. Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya fenomeninin ailesi ile enkaz altında kaldığını açıkladı. Duymaz, 'Taha Duymaz öldü' iddialarına yanıt verdirken CZN Burak bölgeye vinçin geldiğini açıkladı. İşte, Fenomen Taha Duymaz'ın son durumu...

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Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

"KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

CZN BURAK YARDIM İSTEDİ!

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.

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