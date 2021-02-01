  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Atv'nin yeni bombası için geri sayım başlarken dizinin oyuncuları da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk televizyonlarında çığır açacak olan fantastik dizide gazeteciyi canlandıran Büşra Develi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki başarısıyla kendisini kanıtlayan Develi, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Büşra Develi'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi'nin sevgilisi...

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:03
Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Akıncı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Büşra Develi sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Develi'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi'nin sevgilisi…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ

Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

SEDA BAKAN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Oryantal Didem Bülent Serttaş'a sert çıkıştı: Büyük bir saygısızlık
Oryantal Didem Bülent Serttaş'a sert çıkıştı: Büyük bir saygısızlık