Aleyna Tilki'nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, 'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. 2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcının evinin kirası ise duyanları şaşkına çevirdi.