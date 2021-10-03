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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Aleyna Tilki'nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, 'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. 2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcının evinin kirası ise duyanları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:56
Aleyna Tilki’nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin eşyalı evi için ödediği kira ücreti dikkat çekti.

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Aleyna Tilki’nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.

Aleyna Tilki’nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Posta'nın haberine göre; Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Aleyna Tilki’nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

36 BİN TL!
Müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödüyor.

Aleyna Tilki’nin ev kirası duyanları şaşkına çevirdi

Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.

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