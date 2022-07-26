Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla tanınan Cevapsız Çınlama ve O Sen Olsan Bari şarkısıyla çocuk yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda Diamonds şarkısını çıkarmıştı. Yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakan Aleyna Tİlki kendisine gelen yorumları tiye alarak yeni bir paylaşımda bulundu. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Aleyna Tilki şöhret basamaklarını nasıl çıktı? Kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





