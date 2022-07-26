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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla tanınan Cevapsız Çınlama ve O Sen Olsan Bari şarkısıyla çocuk yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda Diamonds şarkısını çıkarmıştı. Yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakan Aleyna Tİlki kendisine gelen yorumları tiye alarak yeni bir paylaşımda bulundu. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Aleyna Tilki şöhret basamaklarını nasıl çıktı? Kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:00
Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

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Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

İç çamaşırlı pozlarını gören takipçilerini ikiye bölen ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı olmuştu.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Sosyal medya hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı yatak pozu "Hiç sanatçı pozu değil" "Abarttı artık" "Neredeyse çıplak" yorumlarını aldı.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Hayranları yatak odasından sık sık pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'ye yaşından büyük pozların gereksiz oldu yorumlarında bulunuyor.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozuna tepki yağmıştı! Dur durak bilmiyor bu kez çölde...

Gelen tepkileri umursamadığını söyleyen bu kez çölde çekilen eski bir fotoğrafını "Nostalji" notuyla paylaştı.

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