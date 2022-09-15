Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl Aralık ayında saplantılı hayranı yüzünden adeta kabusu yaşamıştı. Genç şarkıcının evinin önüne kadar giden takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan sanık Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını öne sürerek, "Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmek istedi, gerek Survivor, gerek oyunculuk konusunda beni değerlendirmek istedi." dedi.