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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl Aralık ayında saplantılı hayranı yüzünden adeta kabusu yaşamıştı. Genç şarkıcının evinin önüne kadar giden takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan sanık Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını öne sürerek, "Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmek istedi, gerek Survivor, gerek oyunculuk konusunda beni değerlendirmek istedi." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:18 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:22
Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel 29 Aralık 2021 günü Üsküdar'daki evlerinde korkunç bir olay yaşamıştı. Şarkıcının saplantılı hayranı olan Muhammed Erkam A., Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girmiş, taciz mesajlarıyla da şarkıcının huzurunu kaçırmıştı.

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Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

Tilki'nin şikayeti sonrası ise gözaltına alınan şüpheli adam, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçmiş, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Muhammed Erkam A.'nın, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Aleyna Tilki'nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekiplerince yakalandığı kaydedilmişti.

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

Aynı zamanda şüphelinin ifadesinde Tilki'nin evini öğrendiği, daha önceden gelip baktığı ve krokisini çıkarttığı, adrese gelerek jiletli tellerden atladığını anlatılarak Muhammed Erkam A.'nın, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından hakim karşısında şok ifadeler!

ALEYNA TİLKİ DURUŞMAYA GELMEDİ

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya müşteki Aleyna Tilki ve avukatı katılmazken sanık Muhammed Erkam A., mahkeme salonunda hazır bulundu.

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