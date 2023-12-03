Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan oyuncu Alina Boz ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, dün gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde güzel oyuncunun nikah şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven yaparken Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.