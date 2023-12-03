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Haberler Galeri Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan oyuncu Alina Boz ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, dün gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde güzel oyuncunun nikah şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven yaparken Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 10:46 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 10:48

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Magazin ve sanat dünyasından birçok ünlü isimle aşk yaşayan Umut Evirgen 6 aydır birlikte olduğu oyuncu Alina Boz ile evlendi. Halas Gemisi'ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen'in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Sade bir gelinlik tercih eden Alina Boz güzelliği ile göz kamaştırdı.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Misafirler Somer şefin özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz, Cihan Şimşek, Kerem & Almıla Atabeyoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

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