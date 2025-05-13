Alişan Instagram'dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak
Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin Instagram hesabının çalındığını duyurdu. Alişan "Sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!" dedi.
HABER MERKEZİ
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Ünlü türkücü Alişan, Buse Varol ile ilişkilerini 2018 yılında nikah masasına taşımışlardı. Çiftin mutlu evliliğinden Eliz ve Burak adından çocukları oldu.
Aile hayatlarıyla oldukça beğenilen çiftin, eğlenceli paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Son olarak annesinin Instagram hesabı hacklenen Alişan hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini uyardı.
Alişan şu ifadeleri kullandı:
Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz...
Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!