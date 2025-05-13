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Alişan Instagram'dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin Instagram hesabının çalındığını duyurdu. Alişan "Sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!" dedi.

HABER MERKEZİ

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Alişan Instagram’dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Ünlü türkücü Alişan, Buse Varol ile ilişkilerini 2018 yılında nikah masasına taşımışlardı. Çiftin mutlu evliliğinden Eliz ve Burak adından çocukları oldu.

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Alişan Instagram’dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Aile hayatlarıyla oldukça beğenilen çiftin, eğlenceli paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Alişan Instagram’dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Son olarak annesinin Instagram hesabı hacklenen Alişan hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini uyardı.

Alişan Instagram’dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Alişan şu ifadeleri kullandı:

Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz...

Alişan Instagram’dan ateş püskürdü: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!