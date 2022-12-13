Alp Kırşan’ın acı günü!

"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı.