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Haberler Galeri Alp Kırşan'ın acı günü!

Alp Kırşan'ın acı günü!

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Alp Kırşan sosyal medya hesabından,"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" diyerek duyurdu.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:06
Alp Kırşan’ın acı günü!

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi.

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Alp Kırşan’ın acı günü!

Aldığı acı haberle yıkılan Kırşan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Alp Kırşan’ın acı günü!

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadelerini kullanan Alp Kırşan, "Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu.

Alp Kırşan’ın acı günü!

Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

Alp Kırşan’ın acı günü!

"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı.

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