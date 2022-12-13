Alp Kırşan’ın acı günü!

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Alp Kırşan sosyal medya hesabından,"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" diyerek duyurdu.
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:44Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:06
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Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi.
"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"
Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı.