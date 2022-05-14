Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan'ın şarkısını kullandı
Usta şarkıcı ve söz yazarı Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı 'Aç Kapıyı Gir İçeri', Amerikalı şarkıcılar Big K.R.I.T., Girl Talk ve Wiz Khalifa'nın ortak hazırladıkları 'Full Court Press' isimli albümünde yer aldı.
Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:55Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:19
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Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı Aç Kapıyı Gir İçeri'nin orijinal kaydı, dünyaca ünlü Amerikalı sanatçılar Wiz Khalifa, Big K.R.I.T. ve Girl Talk'un ortak hazırladıkları rap albümleri Full Court Press'te yer aldı.