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Haberler Galeri Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan'ın şarkısını kullandı

Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan'ın şarkısını kullandı

Usta şarkıcı ve söz yazarı Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı 'Aç Kapıyı Gir İçeri', Amerikalı şarkıcılar Big K.R.I.T., Girl Talk ve Wiz Khalifa'nın ortak hazırladıkları 'Full Court Press' isimli albümünde yer aldı.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:19
Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan’ın şarkısını kullandı

Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı Aç Kapıyı Gir İçeri'nin orijinal kaydı, dünyaca ünlü Amerikalı sanatçılar Wiz Khalifa, Big K.R.I.T. ve Girl Talk'un ortak hazırladıkları rap albümleri Full Court Press'te yer aldı.

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Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan’ın şarkısını kullandı

Erdoğan'ın izniyle yapılan eser, albümdeki How the Story Goes adlı şarkıda kullanıldı.

Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan’ın şarkısını kullandı

Eser, albümde en çok ilgi gören şarkıların başında geliyor.

Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan’ın şarkısını kullandı
Amerikalı şarkıcılar albümlerinde Özdemir Erdoğan’ın şarkısını kullandı
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