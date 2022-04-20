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Amine Gülşe ve Mesut Özil'den müjde! İkinci bebek geliyor
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Miss Turkey tescilli güzeli Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Bir kızları olan çiftten müjdeli haber geldi. Amine Gülşe ikinci bebeğine hamile!
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:38Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:54
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Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.
Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu.
Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.
Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.
Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" demişti.