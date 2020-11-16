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Haberler Galeri Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, daha önce de Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran ve yüzlerce bölümü deviren Zafer Ergin, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Usta oyuncu her geçen gün daha çetin sahnelerde görev alırken, Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak bir adım dahi geri atmıyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin yaşına rağmen sergilediği performansla alkış almaya devam ediyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak çekilen tehlikeli sahnelere çekinmeden giren Zafer Ergin'in yaşı bakın kaç çıktı.

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

ESRA EROL

12 MAYIS 1982

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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