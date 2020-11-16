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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, daha önce de Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran ve yüzlerce bölümü deviren Zafer Ergin, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Usta oyuncu her geçen gün daha çetin sahnelerde görev alırken, Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak bir adım dahi geri atmıyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





