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Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş
Kanal D'nin izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut rolü ile birçok kişi tarafından sevilen Şevket Çoruh kimdir? kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kiminle evli, çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:57Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:57
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