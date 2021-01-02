Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut rolü ile birçok kişi tarafından sevilen Şevket Çoruh kimdir? kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kiminle evli, çocuğu var mı?