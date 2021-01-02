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Haberler Galeri Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut rolü ile birçok kişi tarafından sevilen Şevket Çoruh kimdir? kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kiminle evli, çocuğu var mı?

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:57
Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

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Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

MÜGE ANLI

Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh hayrete düşürdü! Bakın gerçek neymiş

İLKER İNANOĞLU

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