Arka Sokaklar'ın Dilek'i Cansu Dağdelen hakkında şaşırtan gerçek!

Ekranların fenomen dizisi haline gelen Arka Sokaklar 534. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümüne az bir süre kala Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları merak konusu oldu. Arka Sokaklar'a Dilek karakteriyle dahil olan Cansu Dağdelen'i yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri 'Arka Sokaklar Dilek kim, Cansu Dağdelen'in oynadığı diziler hangileri, Cansu Dağdelen kaç yaşında' gibi sorulara yanıt aradı. Güzel oyuncunun yaşını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın Dilek'i Cansu Dağdelen yaşı...