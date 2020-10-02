  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren ve diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardıma koşan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 14:24
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

KENAN İMİRZALIOĞLU

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

BURAK ÖZÇİVİT

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri
Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri
  • SON DAKİKA