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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren ve diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardıma koşan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:31
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

FAHRİYE EVCEN

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ AYŞEN EVCEN, DEMET EVCEN VE NEŞE EVCEN

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

İREM DERİCİ

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ

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