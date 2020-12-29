Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın değişimi pes dedirtti! Eski halinden eser kalmadı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Pektaş, çeşitli dizi ve projelerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...