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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

Televizyonun en uzun yapımlarından olan Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği çekimlere geri dönme kararı aldı. Ancak dizide canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane olan Zafer Ergin'in dizide yer almayacağı açıklandı. Usta oyuncunun yeni bölümlerde olmayacağını öğrenen sevenleri habere üzülürken Zafer Ergin sosyal medyanın gündemine oturdu. Zafer Ergin hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşinin kim olduğunu görünce hayrete düştü. İşte Zafer Ergin'in 4 yıl boyunca evli kaldığı oyuncu eski eşi...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 14:03
Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle çekimlere verdiği arayı bitirdi. Ancak yeniden başlayacak olan çekimlerde dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in yer almayacağı açıklandı.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

65 yaş üstüne getirilen yasağa takılan Zafer Ergin'den gelen haber sevenlerini üzerken usta oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

Zafer Ergin hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!
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