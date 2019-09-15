Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

Ekranların yeni dizisi Aşk Ağlatır, 8 Eylül'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Aşk Ağlatır'ın 2. yeni bölümüne az bir süre kala, dizide Meryem Varlı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancak tutan adından söz ettirdi. Başarılı oyuncuyu yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri tarafından merak edilen 'Hafsanur Sancaktutan kimdir, Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, Hafsanur Sancaktutan nereli' sorularına 'Hafsanur Sancaktutan'ın boyu' da eklendi. Bakın Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyu ne kadarmış...