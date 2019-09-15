  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

Ekranların yeni dizisi Aşk Ağlatır, 8 Eylül'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Aşk Ağlatır'ın 2. yeni bölümüne az bir süre kala, dizide Meryem Varlı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancak tutan adından söz ettirdi. Başarılı oyuncuyu yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri tarafından merak edilen 'Hafsanur Sancaktutan kimdir, Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, Hafsanur Sancaktutan nereli' sorularına 'Hafsanur Sancaktutan'ın boyu' da eklendi. Bakın Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyu ne kadarmış...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:33
Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

Aşk Ağlatır'ın yeni bölümüne az bir süre kala dizinin güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, bu kez boyuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Hafsanur Sancaktutan ve ünlülerin boyları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

SİNEM KOBAL - 171 CM

Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Aşk Ağlatır'ın Meryem'i Hafsanur Sancaktutan'ın boyunu duyanlar inanamadı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner yaşıyla dikkatleri üzerine çekti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner yaşıyla dikkatleri üzerine çekti
BİZE ULAŞIN