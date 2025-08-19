Aşkları konuştu! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Özcan Deniz 2023 yılında "Bizden olmaz" dediği tasarımcı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. 21 Ağustos'ta 31'inci yaşına basacak olan eşi Samar Dadgar'ın doğum günü kutlamalarına erken başlayan Deniz'in aşk dolu paylaşımları görenlerin içini ısıttı.

