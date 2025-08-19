  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Aşkları konuştu! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Aşkları konuştu! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Özcan Deniz 2023 yılında "Bizden olmaz" dediği tasarımcı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. 21 Ağustos'ta 31'inci yaşına basacak olan eşi Samar Dadgar'ın doğum günü kutlamalarına erken başlayan Deniz'in aşk dolu paylaşımları görenlerin içini ısıttı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıkla magazin gündeminden düşmüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın doğum günü kutladı, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması
Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak adeta yeni bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Eşini öptüğü pozunu paylaşan Deniz fotoğrafın altına, "Mutlu yaşların olsun Canım benim😘" notunu ekledi.

Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması
Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması
Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması
Aşkları konuştu! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a doğum günü kutlaması

Samar Dadgar ise sosyal medyada eşi Özcan Deniz'le fotoğraflarını paylaşıp adeta dosta düşmana meydan okudu.