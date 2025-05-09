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Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi

Özellikle bir dönem yaptığı astral seyahat açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Yusuf Güney, alışverişte görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkarttığını belirten Güney, yeni bir sektöre geçiş yaptığını söyledi.

HABER MERKEZİ

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Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi

Yusuf Güney, önceki gün AVM'de kameralara takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Yusuf Güney, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra açık havada bir kafede kahve molası verdi.

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Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi

Restorandan çıkarken muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Güney, güzel havanın tadını çıkardığını belirtti. Güney, sürpriz bir açıklamayla ticaret hayatına adım attığını duyurdu.

Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi

Yusuf Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum, şimdilerde ticarete atıldım. İşletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum, yakın zamanda reklam ortaklıkları olacak çalışmaya devam" şeklinde konuştu.

Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi