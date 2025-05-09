Astral seyahati bırakan Yusuf Güney sektör değiştirdi

Özellikle bir dönem yaptığı astral seyahat açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Yusuf Güney, alışverişte görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkarttığını belirten Güney, yeni bir sektöre geçiş yaptığını söyledi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 09 Mayıs 2025 10:05 Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





