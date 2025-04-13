Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteri ile hafızalarda derin bir iz bırakan oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Saçlarını kazıtan ve bıyık bırakan ünlü oyuncu yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.
HABER MERKEZİ
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Avrupa Yakası'ndaki 'Gaffur' karakterine hayat veren oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurduğu görüldü.