  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteri ile hafızalarda derin bir iz bırakan oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Saçlarını kazıtan ve bıyık bırakan ünlü oyuncu yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Avrupa Yakası'ndaki 'Gaffur' karakterine hayat veren oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurduğu görüldü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Peker Açıkalın, geçtiğimiz yıl zor zamanlar yaşamıştı. Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kameralar karşısına geçen Açıklın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" demişti.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Instagram'ı aktif kullanmaya devam ediyor. Sık sık paylaşımlar yapan oyuncu bu kez saçlarını kazıttı, bıyık bıraktı.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yeni imajını Instagram'dan paylaşan oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu.