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Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan yeni paylaşım

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan yeni paylaşım

Dizi setinde başlayan mutlu birliktelikleri yaklaşık sekiz aydır devam eden oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri asansör pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 14:09
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan yeni paylaşım

Oyuncu Alp Navruz (31) ile meslektaşı Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları geçtiğimiz aylarda aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, çıkan haberlerin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan yeni paylaşım

Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan yeni paylaşım

BODRUM'A GİTTİLER

Yaklaşık bir yıldır meslektaşı Alp Navruz ile birlikte olan ve mutlu bir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan, önceki haftalarda Bodrum'da bir otelde görüntülenmişti. Ünlü çift, güneş kremlerini sürerek güneşlenmişti.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan yeni paylaşım

Alp Navruz, daha sonra denize girmek için otelin iskelesine doğru hareket etmişti. Sevgilisi Navruz ile denize girmek için yanına giden Ayça Ayşin Turan, iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ayağıyla su atarak şakalaşmıştı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan yeni paylaşım

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Turan bir ara sevgilisi Navruz'un sırtına doğru çıkarak yüzmüştü. Güzel oyuncudan önce denizden çıkan Alp Navruz, sevgilisini yüzerken izlemişti. Bol bol denizde kalan ve yüzen Ayça Ayşin Tura,n güzelliği ve fit vücudu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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